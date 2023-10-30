موعد بدء الدعاية لانتخابات الرئاسة 2024.. فيديو

الإثنين 30/أكتوبر/2023 - 07:29 م

كشف الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، تطورات وآخر أخبار الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وأضاف طارق خضر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن إجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية تسير وفق التواريخ التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتا إلى أننا في مرحلة تحديد اللجان.

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن اللجان الانتخابية يتم تجهيزها من الآن؛ نظرا لأن المصرين في الخارج سيدلون بأصواتهم قرابة شهر تقريبا، منوها أن اللجان سيبدأ من الساعة 9 صباحا وفق توقيت كل دول، مع استراحة ساعة خلال الانتخابات وفق رؤية رئيس اللجنة.

وتابع الدكتور طارق خضر: بعد انتهاء الانتخابات في الخارج ترسل البطاقات في حقائب مؤمنة لوزارة الخارجية حتى يتم فرزها، معلنا أن 8 نوفمبر سيكون آخر موعد لتنازل أي من المرشحين الأربعة، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 9 من الشهر ذاته.

وعلق خضر قائلا: كل مرشح يحصل على رمز من الرموز وفق الأولوية وأسبقية الترشح للانتخابات.