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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

”أنقذوا ما تَبَقّى من سنوات العُمر”.. كتاب جديد للمؤلف كامل مراد

أنقذوا ما تَبَقّى
أنقذوا ما تَبَقّى من سنوات العُمر
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صدر حديثا كتاب "أنقذوا ما تبقى من سنوات العمر" للكاتب الأردني كامل مراد، وهو أول مؤلف عربي يقدم نصائح حول كيفية التعامل مع قضايا الحياة اليومية.

يتناول الكتاب مجموعةً من التَّجارب والخبرات التي اكتسبها المؤلف على مدار خمسون عاما، كما يسلّط الضوء على موضوعاتٍ لطالما عاني منها البشر كثيرًا، ويحاول اقتراح حلولًا لهذه المشكلات.
ويقول كامل مراد: إنَّ هذا الكتاب كتبتهُ بلغةٍ سهلةٍ ومبسَّطةٍ ليفهمها الكبير والصَّغير، وموضوعاته مناسبةٌ لجميع الأعمار، لأنَّه يذكر فروقات بين الماضي والحاضر، ويكسب قارئه خبرةً في حياته ويوسّع آفاقه لأمورٍ لم يتعرَّض لها بعد.

ومن المقرر أن تقوم دار ليدرز للنشر والتوزيع بطرح الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة.

أنقذوا ما ت ب ق ى من سنوات الع مر كامل مراد