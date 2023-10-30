برلماني: واجبنا توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي للتاريخ قبل تقديمهم للمحاكمة

قال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الشعب الفلسطينى يتعرض لإبادة جماعية بما يتم من حرب ضد الإنسانية.

وأضاف أبو العلا، خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، لتوثيق جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد غزة، أن تلك الأحداث كشفت عن بربرية عنصرية العالم الغربي، مشيرًا إلى أن هناك منظمات تنتهك الاتفاقيات الدولية مع المحتل الصهيوني ضد الشعب الفلسطينى الذى يتعرض للإبادة الجماعية.

وتابع أبو العلا، التوثيق له رؤية وهدف، داعيا لمشاركة الجميع في توثيق جرائم الاحتلال من أجل التاريخ، قبل أن يكون بهدف تقديم هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد أبو العلا علي ضرورة أن يشمل التوثيق جرائم الاحتلال قبل ٧ أكتوبر أيضا والا يكتفي بجرائمه الحالية بعد ٧ أكتوبر.

وأضاف، كذلك طريقة التوثيق لابد أن تتضمن وسائل وأشكال ملموسة مثل فيديوهات والشهادة الحية من المصابين وأهالي الضحايا؛ وذلك بهدف اكتمال التوثيق لتقديم ملف كامل للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال: علينا ألا نتعشم في الآخرين، فما رأيناها من العالم البربري العنصرى، يجعلنا ندرك أن هذا الابن المدلل يمثل لوبى صهيوني بالغرب.

وتابع: علينا أن نوثق كلجنة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، تلك الجرائم، لنستطيع استقبال تلك الشهادات لمساعدة الفلسطينين الذين يتعرضون لإبادة وحرمان من دواء، مضيفا، واجبنا واجبنا تقديم هؤلاء للمحاكمة أو علي الأقل للتاريخ.

ويشارك في الاجتماع كل من المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، ومنظمات المجتمع المدني، وهي كالتالي: (المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والتحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، والشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، والمؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.