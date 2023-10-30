زعيمة المعارضة الهندية تدين امتناع بلادها عن التصويت على قرار وقف الحرب في غزة

أدانت رئيسة حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض سونيا غاندي امتناع الهند عن التصويت في الأمم المتحدة على القرار الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت غاندي - في مقال افتتاحي لصحيفة "ذا هندو" نُشر اليوم الاثنين - إن موقف حزب المؤتمر الوطني بشأن قضية إسرائيل وفلسطين كان ثابتا على مر السنين، وهو دعم المفاوضات المباشرة من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والآمنة التي تتعايش بسلام مع إسرائيل.

وكتبت سونيا غاندي أن حزب المؤتمر الوطني الهندي يعارض بشدة امتناع الهند عن التصويت على القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية" بين القوات الإسرائيلية وحماس في غزة.

وأشارت إلى أنه في كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، يريد الكثيرون الحوار ويعتبرونه السبيل الوحيد للمضي قدما، وقالت إنه من المؤسف أن العديد من الدول المؤثرة أصبحت منحازة بالكامل.

وأضافت غاندي "من المؤسف أن العديد من الدول المؤثرة تتحيز بشكل كامل في حين يتعين عليها أن تبذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب.. يجب أن تكون الأصوات الأعلى والأقوى مؤيدة لوقف النشاط العسكري، وإلا فإن هذه الدورة ستستمر وتجعل من الصعب على أي شخص في المنطقة أن يعيش في سلام لفترة طويلة قادمة".