شباب الأهلي 15 سنة للكرة الطائرة يتوجون ببطولة القاهرة.. صور

نجح فريق شباب الأهلي 15 سنة في التتويج ببطولة القاهرة للكرة الطائرة بتغلبه على فريق وادي دجلة المعادي بنتيجة 3 / 0 على ملعب اتحاد الشرطة.



استطاع فريق الاهلي أن يقدم موسما قويا ومميزا بلا هزائم بقيادة المدير الفني للفريق كريم جمعة، واشراف وائل العايدي مسئول قطاع الناشئين، وحمدي الصافي المدير الفني لقطاع الناشئين.

وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي الذي وفر كافة الإمكانيات التي ساهمت في بناء فريق قوي يليق باسم النادي الأهلي .



ويضم الفريق عناصر مميزة من اللاعبين تمثل نواة للمنتخب الوطني للكرة الطائرة ومستقبل اللعبة في النادي الأهلي.