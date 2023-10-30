"فاو" تشيد بالمبادرات المصرية لتحسين استخدام المياه في الزراعة

أشاد الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في مصر، بالمبادرة الكبيرة والمتكررة في كل أسابيع المياه، للتركيز على حُسن استخدام المياه في الزراعة.

جاء ذلك خلال جلسة عرض وتكريم منافسات تجارب ترشيد استخدام المياه في الزراعة، اليوم الإثنين،وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وقال ممثل "فاو": إن المنظمة شاركت مع وزارة الموارد المائية والري في مشروع مدعوم من الحكومة اليابانية حول ترشيد المياه في الزراعة، لافتا إلى أن استهلاك المياه يمثل تحديا كبيرا لمصر.

وأكد أن "فاو" تعد شريكا لوزارة الري في العديد من مشروعات حُسن استخدام المياه في الزراعة.

وأضاف أن هناك تجارب ونماذج ناجحة في مصر من المزارعين قاموا بتجارب زراعية ناجحة لزراعات مختلفة بأساليب ري حديثة والتي نحتاج إلى تكرارها.

وكانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت أمس الأحد، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.

