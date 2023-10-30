صبحي يبحث وضع استراتيجية التحول الرقمي في انتخابات الهيئات الشبابية والرياضية

بحث الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مسؤولي وزارة التخطيط وهيئة النيابة الادارية سبل وضع استراتيجية للتحول الرقمي في انتخابات الهيئات الشبابية والرياضية خلال الفترة المقبلة بحيث يكون التصويت الكترونيا في جميع انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب وكل الهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وشدد وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي، علي اهمية هذا الملف مؤكدا انه سوف يتم تطبيقه خلال الانتخابات القادمة بعد دراسة كل اوجه العملية الالكترونية لضمان شفافية الانتخابات بكل الوسائل التي ستضعها الوزارة مع الجانب الفتي لوزارة التخطيط والجانب الاشرافي القضائي لهيئة النيابة الادارية.

واضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة نجحت من قبل فى تجربة الانتخابات الإلكترونية من خلال برلمان الشباب وجمعية المرشدات الكشفية، مؤكدا ان الوزاره تتجه إلى التحول الرقمى فى مختلف مشروعاتها وخدماتها فى ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصبح واحداً من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.

حضر الاجتماع اللواء اشرف حافظ مساعد وزير التخطيط والمهندس محمد عبد العظيم مدير عام مشروعات البنية التحتية والمستشار محمد عبد المعطي رئيس هيئة النيابة الادارية وعضو اللجنة العليا للانتخابات.