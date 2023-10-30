"حزب الله "يعلن استهداف مواقع إسرائيلية وجيش الاحتلال يستمر بقصف بلدات جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الاثنين استهداف مواقع إسرائيلية في حنوب لبنان ‏بالأسلحة المناسبة تحقيق إصابات مباشرة فيها، فيما قصفت إسرائيل عدة بلدة لبنانية جنوبية.

وقال حزب الله في بيانه: "عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم ‏الأثنين الواقع في 30 أكتوبر 2023، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية لموقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وأضاف في بيان آخر: "‏ ‏عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم ‏الأثنين الواقع في 30-10-‌‏2023 ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية لموقع رأس ‏الناقورة البحري ‏بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها إصابات مباشرة".‌‏

‏كما ذكر في بيان: "عند الساعة 15:20 من بعد ظهر يوم ‏الأثنين الواقع في 30 أكتوبر 2023 ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع جل العلام في الناقورة ‏بالصواريخ ‏الموجهة وحققوا إصابات مباشرة في دشمه وتجهيزاته".‏

وأعلن الحزب في بان إضافي: "عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم ‏الأثنين الواقع في 30 أكتوبر 2023 ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية لثكنة برانيت ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها وفي دشم الثكنة وحاميتها إصابات مباشرة".

في حين قصف الجيش الاسرائيلي مساء اليوم أطراف بلدتي رميش وعيتا الشعب (القطاع الأوسط جنوبي لبنان).

وأكدت مراسلتنا أن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق عدة في الجنوب اللبناني على الحدود، حيث سقطت قذيفة بالقرب من منزل غرب بلدة شيحين، كما استهدف

الجيش الإسرائيلي محيط بلدة اللبونة بالقذائف، وتم استهداف تلة الحمامص في القطاع الشرقي بقذيفة مدفعية.

هذا وقصف الجيش الإسرائيلي الحرش بين كفركلا وتل النحاس بثلاث قذائف مدفعية (القطاع الشرقي، جنوبي لبنان).

وقام بقصف مدفعي على مقربة كبيرة من موقع للجيش اللبناني في منطقة رأس الناقورة، وبعملية تمشيط من موقع المرج باتجاه وادي هونين مقابل بلدة مركبا.

كما سقطت قذيفة أطلقها الجيش الاسرائيلي في مدخل أحد المنازل في بلدة الجبين.

بينما تركز القصف المدفعي من الجيش الإسرائيلي على منطقة اللبونة (القطاع الغربي) لأكثر من نصف ساعة حيث تجاوز عددها 50 قذيفة.

وأفادت مراسلتنا بأن صفارات الإنذار أُطلقت في مركز القوات الدولية العاملة في لبنان (اليونيفيل) في بلدة الناقورة (القطاع الغربي، جنوبي لبنان).

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر "حزب الله" بيانا سابقا أكد فيه استهداف موقع ‏بياض بليدا الإسرائيلي، حيث أوضح قائلا: "عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم ‏الإثنين الواقع في 30 أكتوبر 2023، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات الفنية والتجسسية لموقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها اصابات مباشرة، اضافة الى ‏استهداف دشمه وحاميته وحققوا فيها اصابات مباشرة".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8306 قتلى وتجاوز عدد الجرحى 21 ألف شخص، فيما بلغ عدد ضحايا الضفة الغربية 121 قتيلا.

وفي إسرائيل قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.