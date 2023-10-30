الأربعاء.. انطلاق فعاليات مؤتمر نقابة أطباء أسنان الدقهلية الدولي الثاني عشر

تنطلق يوم الاربعاء المقبل ولمدة ثلاث أيام فاعليات مؤتمر نقابة أطباء أسنان الدقهلية الدولى الثانى عشر والذى يعقد برئاسة الدكتور حاتم الجندى نقيب أطباء الدقهلية بفندق رمادا بالمنصورة، ويحتوى المؤتمر على العديد من المحاضرات وورش العمل والعروض الحيه فى مجالات تجميل وزراعة الأسنان وعلاج الجذور وأمراض اللثه.

ويشارك فى المؤتمر أكثر من ٦٠ محاضر من داخل مصر وخارجها ويصاحب المؤتمر معرض كبير لمستلزمات الأسنان فى وجود العديد من الشركات الكبرى والمعامل الخاصه بمجال طب الأسنان.

ويناقش المؤتمر العديد من الأبحاث وأحدث ماتوصل إليه العلم فى مجال طب الأسنان ويعد مرتمر نقابة أطباء أسنان الدقهلية عرس علمى يتم تنظيمه كل عامين يتلاقى فيه أكبر الأساتذة العاملين في مجال طب الأسنان سواء من داخل مصر أو خارجها مع زملائهم وأبنائهم من أطباء أسنان الدقهليه ومنطقة الدلتا لتبادل الخبرات والوقوف على أحدث ما توصل إليه العلم فى شتى فروع مجال طب الأسنان .

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