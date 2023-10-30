جامعة المنصورة توقع بروتوكول تعاون في البرمجيات والتدريب الطبي

وقع الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة و الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة؛ خلال جلسة اجتماع مجلس جامعة المنصورة بروتوكول تعاون بين الجامعتين في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الاهتمام المشترك بالمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة.

جاء ذلك بحضور وفد جامعة المنصورة الجديدة الدكتور أحمد أمين حمزة رئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، الدكتورة هالة المرصفاوى عميد كلية الطب، الدكتورة ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون للعمل بعدد من الأنظمة الالكترونية لشركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات ( المملوكة لجامعة المنصورة) ومنها أنظمة إدارة العملية التعليمية وإدارة العملية الادارية داخل جامعة المنصورة الجديدة لتقدم خدماتها بطريقة إلكترونية.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن توقيع البروتوكول يأتى استمراراً للتعاون المثمر بين الجامعتين ولتعزيز أوجه التعاون بين جامعة المنصورة ومؤسسات التعليم العالى للاستفادة من الخبرات المتميزة بمستشفيات جامعة المنصورة وكذلك الاستفادة من الخبرات التكنولوجية بالجامعة بهدف تقديم الخدمات التكنولوجية لمؤسسات التعليم العالى في مصر لتتوافق مع عصر التحول الرقمي وتتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

واشار إلى أنه إيمانا من جامعة المنصورة بأهمية دعم التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات في نطاقها الجغرافي بهدف رفع مستوى جودة الأداء التعليمي بما ينعكس على منظومة التعليم العالي ككل.

وأضاف الدكتور معوض الخولى أن توقيع بروتوكول التعاون تم فى اطار رغبة جامعة المنصورة الجديدة باعتبارها إحدى الجامعات في إقليم الدلتا واستمرارًا للتعاون مع جامعة المنصورة في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى مستشفيات جامعة المنصورة للمساهمة في إعداد الخريجين وفقً الأساليب العلمية والتقنية المتميزة لجامعة المنصورة.

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