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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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وزير الري يُكرم 10 مزارعين فائزين في مسابقة ترشيد استخدام المياه.. صور

وزير الري يُكرم 10
وزير الري يُكرم 10 مزارعين
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كرّم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ١٠ مزارعين أحدثوا طفرة في استخدام وسائل الري الحديث، وذلك من بين آلاف التجارب، وللمرة الأولى استخدم الري بالتنقيط في زراعة أشجار معمرة.

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جاء ذلك خلال جلسة عرض وتكريم منافسات تجارب ترشيد استخدام المياه في الزراعة، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

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وقال الدكتور عاطف نصار مستشار وزير الموارد المائية لتطوير الري إن حتى صغار المزارعين استطاعوا تجميع أصحاب الحيازات الصغيرة، لتطبيق أنظمة الري الحديث.
وأشار إلى أن المزارعين أكدوا تحسن وزيادة انتاجياتهم الزراعية، فضلا عن ترشيد استخدام المياه.

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وانطلق أمس الأحد، إسبوع القاهرة السادس للمياه المنعقد تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة" ، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ ، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم .

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