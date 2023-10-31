في ذكرى وفاته.. حمدي قنديل صاحب "قلم رصاص" الذي ترك الطب واتجه للصحافة

تحل اليوم 31 أكتوبر ذكرى وفاة الإعلامي القدير حمدي قنديل، حيث رحل في مثل هذا اليوم عام 2018.

وعمل قنديل صحفيًا بمجلة آخر ساعة بناءً على رغبة الصحفي الكبير مصطفى أمين، وظل يتدرج في المناصب حتى أصبح من أشهر الصحفيين والإعلاميين بمصر.

وقدم الراحل عدة برامج ناجحة ولعل أشهرها برنامج رئيس التحرير، وأيضًا قلم رصاص، وبرنامج مع حمدي قنديل على راديو وتليفزيون العرب.

ودرس قنديل الطب لمدة 3 سنوات ثم تركه واتجه إلى الصحافة التي كانت بالنسبة له الهواء الذي يتنفسه، ولا يعرف الكثيرون أن قنديل كانت له تجربة تمثيلية واحدة لم تكتمل حيث كان المرشح الأول لبطولة مسلسل الأيام والذي يروي السيرة الذاتية للأديب طه حسين ووافق مبدئيًا على التجربة إلا أن الاتفاق لم يكتمل بسبب خلاف على الأجر ليقدمه من بعده الإمبراطور أحمد زكي ويبدع فيه.

وتزوج حمدي قنديل من الفنانة نجلاء فتحي عام 1995 وذلك بناءً على طلب منها كما ذكر بمذكراته، وكان أول لقاء جمعهما حينما قابلها للمرة الأولى أثناء إجرائه حوار صحفى معها في منزل شقيقتها بالدقى، وهنا شعرت بانجذاب نحوه وإعجاب شديد بشخصيته فقررت أن تخالف التقاليد والأعراف وتطلب يده للزواج، ووافق على الفور وعاشا معًا حتى رحل عام 2018 عن عمر يناهز 82 عامًا.