سكرتير عام شمال سيناء: إدخال 193 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

قال اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إن المحافظة تقوم بجهود كبيرة في استقبال المساعدات المتنوعة من الدول والمنظمات والمؤسسات وإيصالها إلى قطاع غزة، طبقًا لتوجهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد الغندور، في مؤتمر صحفي بديوان عام المحافظة، علي ادخال 193 شاحنة تحمل أكثر من 3100 طنا من المواد غذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الانسانية الي قطاع غزة منذ الثامن من شهر أكتوبر الجاري من بينها 107 شاحنات من الهلال الأحمر المصري تحمل 1902 طنًا من المساعدات المتنوعة و86 شاحنة من الهلال الأحمر المصري تحمل 1200 طنًا من المساعدات المتنوعة.

وأشار الغندور الي استعداد الجهاز التنفيذي في شمال سيناء في استقبال الجرحي الفلسطينيين حال السماح لهم بالدخول والعلاج في المستشفيات المصرية، وتخصيص 3 أماكن لاقامة المرافقين للجرحي في الشيخ زويد والعريش وتقديم كافة الخدمات لهم طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه أكد عمرو مجدي، مدير العمليات بالتحالف الوطني، علي التسهيلات التي تقدمها المحافظة من اجل ادخال المساعدات الي قطاع غزة، لافتا الي ان التحالف الوطني يضم 34 مؤسسة من كبري المؤسسات تضم 34 ألف جمعية أهلية ووحدات قاعدية في مختلف المحافظات المصرية.

أشار الي قيام 1500 متطوع من أعضاء التحالف بتجهيز واعداد شاحنات المساعدات قبل إدخالها الي قطاع غزة، بجانب عشرات الالاف من المتطوعين في القاهرة والمحافظات لإعداد شاحنات المساعدات التي تصل الي شمال سيناء لصالح قطاع غزة.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن 600 متطوعًا بالهلال الأحمر المصري قاموا بالعمل التطوعي في استقبال وتخزين وترتيب وتحميل المساعدات التي تصل المحافظة لصالح غزة، لأكثر من 70 ألف و763 ساعة عمل متواصلة منذ بدء الاحداث، معلنًا تضامن أهالي شمال سيناء مع أبناء قطاع غزة.

أضاف زايد أن 57 طائرة مساعدات لصالح غزة وصلت جوًا الي مطار العريش تحمل علي متنها 1343 طنًا من المساعدات المتنوعة مقدمة من 19 دولة عربية واجنبية و14 منظمة دولية، حيث جري تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش.

أشار زايد إلي وصول 270 شاحنة برًا ، محملة ب4000 طنا من المساعدات المتنوعة لصالح قطاع غزة مقدمة من أكثر من 20 مؤسسة مصرية ومنظمة الي محافظة شمال سيناء

بدوره أكد محمد راجح، علي قيام المؤسسة بتقديم الخدمات المتنوعة للفلسطينيين الذي حالة ظروف الحرب علي غزة في عودتهم الي القطاع، بالتعاون مع المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي، وعددهم 280 فلسطينيًا.