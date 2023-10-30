الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الداخلية والإسماعيلي

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من لقاء الداخلية، أمام فريق الإسماعيلي التي تُقام حاليًا باستاد السلام الدولى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث سقط الداخلية أمام سيراميكا برباعية نظيفة فى الجولة الماضية، فيما سقط الإسماعيلى أمام فاركو بهدف نظيف فى نفس الجولة.

وأعلن إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية بالدوري، وضم التشكيل كل من: محمد فوزي، وحمدي النقاز، ومحمد نصر، وإياد العسقلاني، وعمر الساعي، ومحمد حسن، ومحمد عبد السميع، ونادر فرج، ومروان حمدي، وعبد الرحمن مجدي، وياو أنور.