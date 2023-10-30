«تعليم القاهرة» تشارك في برنامج «المرأة تقود في المحافظات»

شاركت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة فى الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية "التى أطلقتها المحافظة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب .

نظمت محافظة القاهرة الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية" وفق توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وبرعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة

وجاء ذلك بحضور اللواء أيمن الأطفيحى مستشار المدير التنفيذى لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال بالاكاديمية الوطنية للتدريب ومها مروان مقرر المجلس القومى للمرأة بالقاهرة.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق .

وصرح اللواء" خالد عبد العال" محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تسعى دائما" إلى تعزيز دور المرأة اقتصاديا" وسياسيا" واجتماعيا" لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ التى تهدف إلى تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها لوضعها فى المكانة التى تليق بقيمتها الوطنية .

وأشار "المحافظ " إلى ان برنامج "المرأة تقود بالمحافظات" هو برنامج يسعى الى مساعدة السيدات فى تولى المناصب القيادية فى جميع المجالات وينفذ من خلال التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأكاديمية الوطنية للتدريب .

ويهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات السيدات وتقويتها بتأهيل المرأة والعمل على تنمية قدراتها الإنتاجية لمساعدتها فى تحقيق واجبها الوطنى مما يؤدى ذلك الى رفع كفاءة المجتمع والحفاظ على استقراره وتوازنه .

واشاد "عبد العال" بدور قيادتنا الحكيمة بالمرأة والسعى دائما لإعلاء قيمتها وتمكينها فى المناصب القيادية بمشاركتها فى كافة المجالات السياسية والاجتماعية ، ومحافظة القاهرة تعتبر أكثر وأكبر محافظة تمكيناً للمرأة المصرية فى كافة المجالات .

وقد أكد على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للسيدات المتميزات فى جميع المجالات ، و تمكينهن اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً بالشراكة مع الجهات المعنية دولياً ومحلياً

وأشاد "محافظ القاهرة "بجهود كافة القائمين والعاملين على برنامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" و يعتبر هذا البرنامج نقله نوعيه وكبيرة فى تخريج قائدات عظيمات من سيدات مصر الفضليات للقيادة والمشاركة فى بناء الوطن وتنميته .

أشار"اللواء أيمن الأطفيحى" مستشار الأكاديمية والمدير التنفيذى لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال بالأكاديمية الوطنية للتدريب إلى دور المحتفظة الداعم للأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تحتل السيدات العاملات بها المركز الأول فى التدريب بالأكاديمية، مشيرا إلى أن الأكاديمية تقوم بجولة تعريفية بمحافظات مصر للاعلان عن برامجها التدريبية التى تستهدف تأهيل المرأة .

وأضاف "اللواء أيمن الاطفيحى" أن "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" تعد من البرامج التدريبية بالاكاديمية، وتضم 4 برامج أساسية

▪︎ المصريات بالخارج

▪︎ المرأة تقود فى المحافظات

▪︎المرأة تقود فى المحافظات أون لاين وتخص من لديهم مشكلة البعد السكنى

▪︎المرأة تقود للتنفيذيات وتستهدف المرأة التى تعمل فى المجال التنفيذى

وثمنت مها مروان مقرر المجلس القومى للمرأة بالقاهرة جهود المحافظة فى دعم المرأة ومساندتها، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على بناء الإنسان ويركز على المرأة لإعدادها لتولى المناصب القيادية والمشاركة فى بناء الوطن .