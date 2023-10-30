الإثنين 30/أكتوبر/2023 - 04:36 م

قد يخشى الكثير من المستثمرين الاستثمار في سوق الأسهم خوفًا من شرعية الأسهم من عدمها، خصوصًا أن هناك أسهم قد تبدو في مجملها حلال التداول عليها في حين أنها تكون عكس ذلك تمامًا، وتجنبًا لذلك يتجنبون الاستثمار في سوق الأسهم تمامًا.

في الواقع ليست كل الأسهم الموجودة في سوق التداول حلال، وليست أيضًا جميعها حرام، فهناك من يمكن التداول عليه بكل أريحية وفقًا لقواعد الشريعة الاسلامية، وهناك من يجب تجنبه، الفكرة تكمن في ضرورة التأكد من الوضع الشرعي لهذه الأسهم عن كثب قبل الاشتراك معها.

قد يبدو هذا أمرًا صعبًا للغاية على الكثيرين، ولكن نحن هنا في موقع يقين سهلنا عليك هذا الأمر من خلال توفير فلتر الأسهم الشرعية الذي سيساعدك في اعتماد أسهم حلال في تداولاتك، وتجنب الأسهم المحرم التداول عليها.

فيما يلي سنقدم شرح كامل، ووافي لخاصية فلتر الأسهم الشرعية المقدمة من موقع يقين، بالإضافة إلى أننا سنشارك معك أهم 5 مميزات تجعل فلتر الأسهم الشرعية من يقين هو الخيار الأمثل لك، فأكمل القراءة من فضلك.

ما هو فلتر الأسهم الشرعية من يقين؟

هو عبارة عن محرك بحث مجاني من خلاله يمكن للزوار من مختلف الأنحاء البحث عن أي سهم يرغبون في التداول عليه للتأكد من وضعه الشرعي قبل خوض تجربة التداول عليه بشكل فعلي.

يقوم فلتر الأسهم الشرعية من يقين بالعمل على فحص السهم المراد التأكد من شرعيته من خلال مراجعة الشركة التابعة له عن كثب، حيث يتم مراجعة طبيعة أعمال الشركة داخل السوق، وهل تتعامل بالفوائد أم لا، ومقدار الديون التي عليها، مجموع الإيرادات التي تحصلها، ومجموع الدخل من الفوائد التي تحصل عليها، وغيرها من التفاصيل الأخرى التي تحدد وضعها الشرعي داخل السوق.

كيف يمكن استخدام فلتر الأسهم الشرعية من يقين؟

الأمر بسيط للغاية فمن خلال زيارة موقع يقين في أعلى الصفحة ستجد أيقونة فلتر الأسهم الشرعية ستقوم بالضغط عليها سيتم تحويلك إلى محرك فحص الأسهم، في هذا المحرك قم بكتابة اسم السهم الذي تريد التعرف عليه، واضغط بحث ستنتقل إلى صفحة خاصة بالسهم الذي قمت بالبحث عنه فيها كافة التفاصيل الخاصة بهذا السهم، وفيها أيضًا توضيح صريح وشفاف بوضعه الشرعي داخل سوق الأسهم هل هو حلال التداول عليه، أم أنه حرام؟

أهم 5 مميزات تجعل فلتر الأسهم الشرعية من يقين الخيار الأمثل لك

من الأسباب الهامة التي تجعل اعتمادك على فلتر الأسهم الشرعية هو الأمثل بالنسبة لك التالي.

تصنيف الشرعية الذي يعتمده الفلتر

بناءً على الطلب المتزايد من قبل المستثمرين والمتداولين الراغبين في التعرف على سوق الأسهم الأمريكية أفضل الأسهم الحلال للاستثمار، ولأن موقع يقين ليس جهة شرعية قام الموقع باعتماده في تصنيف شرعية الأسهم على البنود التي وضعتها اللجنة الشرعية لشركة الراجحي، وهي ثلاث بنود رئيسية، وهما كالتالي.

أن يكون ناتج قسمة (المداخيل الربوية) على (إجمالي المدخولات) في آخر ربع لا يتجاوز 5 في المئة

أن يكون ناتج مقسوم (إجمالي الدين) على (القيمة السوقية) في آخر ربع لا يتجاوز 30 في المئة

أن يكون نشاط الشركة التابع لها الأسهم مباحًا، وحلال بمعنى أنها لا تمارس أي أعمال محرمة في السوق.

لذا فإن جميع التصنيفات الشرعية التي يتم ذكرها بالموقع تم تصنيفها اعتمادًا على هذه البنود دون أي زيادة أو نقصان.

الدقة والشفافية في تصنيف الأسهم

مسألة الشرعية ومدى تطابق عمل الشركة التابع لها السهم مع القواعد الشرعية من عدمه هي مسألة خطيرة للغاية، لهذا حرص موقع يقين على تحري الدقة والشفافية قبل رصد أي سهم، وتحديد وضعه الشرعي، فالأمر يعتمد على دراسة مسبقة لكل تفاصيل الشركة التابعة لها السهم، وطبيعة عملها داخل السوق، ومراجعة التقارير المالية الخاصة بها، والتعرف عليها عن كثب لتحديد وضعها بشكل دقيق للغاية.

الكم الهائل من الأسهم

فلتر الأسهم الشرعية المقدم من يقين هو فلتر يضم الألاف من الأسهم الموجودة في سوق البورصة الأمريكي والعالمي، لهذا مهما كانت الشركة التي تبحث عن الوضع الشرعي لأسهمها بالتأكيد يمكنك العثور عليها عند البحث على الفلتر، وحتى في حالة لم تجد السهم الذي تبحث عنه يمكنك التواصل المباشر مع الموقع للحصول على معلومات بخصوصه.

التحديث المستمر للفلتر

يدرك العاملين في موقع يقين جيدًا أن سوق الأسهم سوق استثماري متطور، فلا يمكن الوقوف عند حد معين فيه، فيوميًا هناك الكثير من الشركات الجديدة التي تطرح أسهمها داخل السوق، والتي قد تكون استثمار مميز للمبتدئين في هذا المجال، ولكن يجب عليهم الأول التعرف على شرعيتها داخل السوق من عدمها، لهذا يقوم العاملين بالموقع بتحديث دوري ومستمر للشركات الموجودة في البورصة الأمريكية والعالمية، وهذا حتى يسهل على المستثمرين التعرف على كافة الشركات التي يريدون التعرف عليها قديمة كانت أو حديثه داخل سوق البورصة.

فريق الدعم المقدم مع الفلتر

في كثير من الأحيان قد يكون لدى بعض المستثمرين تساؤلات، واستفسارات بخصوص الأسهم التي يبحثون عنها داخل الفلتر، وفي موقع يقين مع خدمة الفلتر المقدمة يقدم الموقع خدمة دعم تمكنك من التواصل المباشر مع فريق دعم الموقع للاستفسار عن أي أسهم تريد معرفة المزيد عنها، فقط قم بإرسال رسالة إلى فريق الدعم، وسيتم الرد في أسرع وقت على جميع استفساراتك.

إلى هنا نكون قد تعرفنا بشكل كامل على أهم 5 مميزات تجعل فلتر الأسهم الشرعية من يقين الخيار الأمثل لك، إذا كانت لديك شكوك بخصوص أي سهم ما وتريد التعرف عليه ندعوك لاستخدام الفلتر.