وزير لبناني: 10% من تكاليف الحرب في فلسطين تحل مشكلات المياه

قال وزير المياه والطاقة اللبناني، الدكتور وليد فياض، إن مليارات الدولارات تنفق في المجازر التي تحدث في فلسطين، حيث يجري تدمير البنية التحتية، كما تنحى الاتفاقات والمواثيق الدولية جانبا.

وأضاف فياض ،جلسة بعنوان "نحو تسخير الانتقال الناجح لجدول أعمال المياه من مؤتمر الأطراف الـ27 إلى مؤتمر الأطراف الـ28"،علي هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه، "لو خصصت 10% من تكاليف الحرب في فلسطين وغيرها لصالح قطاع المياه ستحل مشكلات المياه في غضون سنوات قليلة".

كما تحدث الوزير اللبناني عن مؤتمر المناخ cop 27 في مصر، قائلا إنه حقق إنجازين رئيسيين، أولهما إقرار صندوق الخسائر، والآخر وضع المياه في قلب إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية.

وأشار إلى نية بلاده الانضمام إلى مبادرة AWARE التي أطلقتها مصر، خلال المؤتمر، للتكيف مع التغيرات المناخية.

وقال ديفيد مالابو، نائب وزير المياه بجنوب إفريقيا، إن الفلسطينيين لهم الحق في دولة حرة، مضيفا: "ندين قتل المدنيين في كلا الجانبين، ونرى أن حل الدولتين حلا مناسبا للصراع".

كما أشار مالابو، إلى أن المياه يمكن أن تؤدي لمزيد من الصراعات حول العالم، مؤكدا أهمية التعاون في مجال المياه، خاصة في الأنهار المشتركة.

وتحدث عن تداعيات تغير المناخ في بلاده، قائلا: "بدأنا نرى هطولا شديدا للأمطار"، مشيرا إلى الحاجة لأنظمة الإنذار المبكر التي تلعب دورا كبيرا في الاستعداد، والاستجابة لاحقا.

ونوه مالابو، بأن هناك حاجة لخفض التلوث وخاصة المياه الجوفية، قائلا: "هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات لخفض تلوث المياه".

واختتم حديثه، أن بعض المواطنين في جنوب إفريقيا محرومون من الوصول إلى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن بلاده تعمل على توفير المياه إلى هؤلاء.