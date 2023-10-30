جامعة المنوفية تعلن نتيجة مسابقة دوري المعلومات العلمية بنظام الفردي

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية نتائج مسابقة دوري المعلومات العلمية بنظام الفردي و نتائج الدراتس في الدوري الرياضي.

حصلت كلية الطب على المركز الأول ،في مسابقة دوري المعلومات العلمية بنظام الفردي خلال المنافسات التي تمت تحت إشراف عام محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومرفت عرفة مديرة إدارة النشاط العلمي بمشاركة (١٥) كلية وهم " التربية النوعية -الذكاء الاصطناعي - الآداب - التمريض- تكنولوجيا العلوم الصحيه - الزراعة - الطب البشري - الإعلام - التربية - الحاسبات والمعلومات - التجارة - الحقوق - الصيدلة - الهندسة - المعهد الفني للتمريض" .

وقد أسفر التحكيم عن حصول كلية الطب البشري على المركز الأول، كما حصلت كلية الزراعة على المركز الثاني، وكلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الثالث على مستوى الكليات المشاركة .

كما تم إعلان نتائج الدوري الرياضي لكليات جامعة المنوفية في لعبة الدارتس حيث إفتتحت منافسات مهرجان الدوري الرياضي بين فرق كليات الجامعة وبمشاركة الجامعة الأهلية بأولى بطولات الدوري بلعبة الدارتس للطلبه.

وعقدت منافسات الدوري ، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير إدارة النشاط الرياضي والكابتن معتز صادق مسئول النشاط الرياضي والكابتن إيهاب صادق مسئول الدوري .

وأسفرت النتائج عن فوز الطالب عمرو مسعود عبدالنبي من طلاب المدن الجامعية بالمركز الأول .

وفي المركز الثاني الطالب عمر رفعت محمود مجد الطالب بكلية الإقتصاد المنزلي .

وحصل على المركز الثالث الطالب إسلام أحمد عبد الرحيم عطا الطالب بالجامعة الأهلية.