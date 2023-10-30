جامعة أسيوط تطلق النسخة الثانية من البرنامج التدريبي "مدربو المستقبل"

افتتحت جامعة أسيوط، وقائع البرنامج التدريبي الثاني "الطالب - القائد - المدرب مدربو المستقبل)"، على مستوى مختلف الكليات، والمدن الجامعية بالجامعة، والذي تنظمه إدارة إعداد القادة، ورعاية المتميزين؛ بالإدارة العامة لرعاية الشباب، والممتدة أعماله حتى الأول من نوفمبر المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر الافتتاح؛ الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة مها حسن محمد مدير إدارة إعداد القادة، وحاضر خلاله: الدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الجامعة تمثل قاعدة الارتكاز؛ في خلق جيل من الشباب الواعي المثقف، القادر على تولي المناصب القيادية بالمجتمع، وتحمل المسئولية تجاه الوطن، فضلاً عن تمثيل الجامعة بصورة مشرفة في شتى المحافل المحلية، والدولية، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الجامعة، وتبنّيها، ودعمها لكافة الفعاليات التي تسهم في إعداد خريجين؛ لديهم القدر الكافي من الوعي، والفكر المستنير في مختلف المجلات، والقدرة على اتخاذ، وصنع القرار، خاصةً في ظل ما توليه القيادة السياسية؛ من رعاية غير مسبوقة للشباب.

وأوضح الدكتور محمد مصطفى حمد؛ أنه تم عقد نحو (٣٠٠) مقابلة شخصية؛ للطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، وتم اختيار (٤٠) طالباً، وطالبة، ممن لديهم القدرة على القيادة، والتدريب، ومن المقرر أن يتم تدريبهم بشكل فردي على مدار (١٠) أيام، إلى جانب إجراء عدد من المهمات، والتكليفات، في ختام التدريب.

ومن المقرر، أن يشهد ختام البرنامج التدريبي؛ إجراء اختبار تحريرى؛ لقياس مدى إفادة الطلاب من البرنامج، مع تحديد المراكز الثلاثة الأولى، وتقديم جوائز مالية، ودروع تذكارية، وشهادات تقدير ؛ لجميع المشاركين.

