جامعة أسيوط تطلق المهرجان الرياضي الأول "كروس-فت" بالتعاون مع وزارة الشباب

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الأحد الموافق ٢٩ من أكتوبر الجاري؛ انطلاق فعاليات مهرجان "الكروس - فت" (BE-FIT) ، طلبة، وطالبات، بالملاعب المفتوحة الترتان، بأستاد جامعة أسيوط، والذي تنظمه إدارة اللياقة البدنية، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، وبإشراف الأستاذ أحمد رجب مدير إدارة اللياقة البدنية ، وكل من الأستاذ محمد رفعت، والأستاذة هبة عبدالحافظ مسئولي المهرجان، وبمشاركة لفيف من مسئولي رعاية الشباب، والطلاب المشاركين.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن المهرجان ينعقد للمرة الأولى في رحاب جامعة أسيوط ، وبمشاركة نحو (٨٠٠) طالب، وطالبة من أبناء الجامعة؛ بهدف نشر ثقافة رياضة الكروس فت، وتحسين الصحة العامة لدى الطلاب، وذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية؛ بتنظيم الكثير من المبادرات، التي تستهدف رفع معدلات اللياقة البدنية؛ من خلال ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة مديحة درويش، خلال انطلاق فعاليات المهرجان، إلي الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الجامعة بالأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها، فضلاً عن حرصها على تنظيم الفعاليات المتميزة، والمستحدثة؛ التي تستهدف أكبر عدد من الشباب الجامعى؛ لتنمية وتطوير مهاراتهم، وقدراتهم الإبداعية، وتوجيه مواهبهم نحو الممارسات، والأنشطة الصحية السليمة.



ويشهد المهرجان، مرور الطلاب بخمس محطات رياضية رئيسة؛ لقياس القوة البدنية لديهم، وهي : حبل الكروس فت، والصندوق الخشبي، ودامبلز، وكاتل بيل، والكرة الطبية، وذلك مع اختلاف الأوزان بين الطلاب، والطالبات، ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز مالية؛ لأفضل (10) طلبة، وطالبات، مشاركين من كل فرقة، وتبلغ قيمة جائزة المركز الأول (٥٠٠) جنيه، والثاني (٤٥٠)، والثالث (٤٠٠)، والرابع (٣٥٠)، والخامس(٣٠٠) جنيه، فضلاً عن تكريم هيئة الإشراف المشاركة بالمهرجان، من جميع الكليات.

جدير بالذكر، أن فعاليات المهرجان ممتدة؛ حتى الأول من نوفمبر المقبل، وقد تم تحديد اليوم الأول للفرقة الأولى، واليوم الثاني للفرقة الثانية، واليوم الثالث للفرقة الثالثة، واليوم الرابع للفرقة الرابعة، على أن يسمح لطلاب الإعدادي؛ المشاركة في اليوم الأول مع الفرقة الأولى، والكليات التى بها فرق خامسة، وسادسة؛ تشارك مع الفرقة الرابعة .

