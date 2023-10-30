المشدد 6 سنوات لاتجاره في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لمتهم في قضية الإتجار في المواد المخدرة، والسجن لمدة سنة مع الشغل وغرامة 5 ألاف جنيه لإحرازه سلاح ناري بدائرة الخانكة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد شعبان ابودنيا، وعضوية المستشارين حامد عبدالحميد الجمال، وحسام رشدى عمار، ووكيل النيابة لؤى حسنين، وأمانة سر نادر السقا.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 4756 لسنة 2022 جنح قسم الخانكة، والمقيدة برقم 3906 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم"و.س.ح"، في يوم 26 / 12 / 2022، بدائرة قسم الخانكة، محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "حشيش " بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش، وأحرز ذخيرة (طلقة خرطوش) مما تستعمل علي السلاح الناري دون أن يكون مرخص له حيازة أو إحرازها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والعنف مع موظفين عموم معاون مباحث قسم شرطة الخانكة والقوه المرافقة له، وذلك بأن اشهر صوبهم سلاح ناري "فرد خرطوش، وذلك بغرض منعهم من أداء وظيفتهم، كما أحرز سلاح أبيض "سكين".

وتوصلت تحريات المباحث لحيازة واحراز المتهم للمواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

فاستصدر إذنا من النيابة العامة ونفاذا لذلك الإذن، انتقلت الي ذات المكان وابصرت القوات ممسكا بيده حقيبة سوداء اللون فتوجه صوبه.

وأوضحت التحريات أن المتهم حين استشعر قدوم رجال الشرطة أخرج من بين طيات ملابسه سلاح ناري شارعا في إشهاره صوبهم للحيلولة دون ضبطه الا انه أنقض عليه وتمكن من ضبطه وانتزع من يده السلاح الناري والذي تبين أنه فرد خرطوش مذخر بطلقة "خرطوش" وبتفتيش الحقيبة احراز المتهم عثر بداخلها على أخرى تحوي عدد تسع قطع بنية اللون وكذا فارغ علبة سجائر تحوي عدد سبع قطع بنية اللون لما ثبت أنهم جميعا لجوهر الحشيش المخدر وكذا عثر على مبلغ مالي وسلاح أبيض "سكين" وبتفتيش شخصة عثر علي عدد اثنان هاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر باحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته ومقاومة رجال الضبط والسلاح الأبيض لتجزئة المواد المخدرة والهاتف المحمول لتسهيل تواصله بالعملاء والمبلغ المالى حصيلة الإتجار.