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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الشاعر المصري حسن طلب يفوز بجائزة العويس الثقافية

جائزة سلطان بن علي
جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية
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أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس فوز كل من حسن طلب وأمين صالح وعبد الله إبراهيم وعبد السلام بنعبد العالي بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية الدورة الثامنة عشرة (2022 ـ 2023).
وقال عبد الحميد أحمد الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في تصريح صحفي: إن لجنة تحكيم الجائزة قررت فوز هذه المجموعة المتميزة من الأدباء والمفكرين العرب وذلك لتميزهم كل في مجاله، ولأعمالهم التي ساهمت في تطور الأدب والثقافة في العالم العربي.
وأضاف الأمين العام: بعد العديد من المداولات بين أعضاء لجنة التحكيم، قررت فوز الشاعر حســن طلــب بجائزة الشعر، حيث رأت اللجنة في تجربته فرادة وغزارة وتنوعًا، إضافة إلى وجود مشروع شعري متكامل ومتنام لديه يتسم بالتجريب ويمازج بين الشعرية والصوفية والرؤى الفلسفية.
 

أعضاء لجنة التحكيم الدورة الثامنة عشرة جائزة سلطان بن على العويس الثقافية عبد الله إبراهيم مؤسسة سلطان بن على العويس الثقافية