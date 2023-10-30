رئيس النواب الليبي والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية

الإثنين 30/أكتوبر/2023 - 03:38 م

بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا بول سوليرـ والسفير الفرنسي لدى ليبيا " مصطفى مهراج،عدد من الملفات في مقدمتها مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والقوانين الانتخابية الصادرة الصادرة عن مجلس النواب المنجزة من لجنة (6+6).

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء بمكتبه في مدينة القبة الليبية،اليوم الأثنين، وفقا لوكالة ألأنباء الليبية "وال"،على الضرورة المُلحة لتشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا مهمتها الرئيسية اجراء الانتخابات وتوفير الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوفاء بهذا الاستحقاق الوطني.

