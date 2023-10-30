الناقد صلاح بيصار: مطلوب التوحد العربي لحل القضية الفلسطينية

قال الناقد التشكيلى صلاح بيصار، إن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية عظيم، ولكنه شديد الحساسية، لافتًا الى أن ما نقوم به من قوافل غذائية ومبادرات جميعها لصالح حقوق الفلسطينيين وإعلان الدولتين والعودة لحل القضية.

وأضاف "بيصار" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن التوحد العربى مطلوب، والتحرك الايجابى لحل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الدور الغربى مخذل لان اللوبى اليهودى يتحكم فى أكثر من %65 من الميديا فى الولايات المتحدة.

وأشار الناقد التشكيلى الى ان الاعلام الاليكترونى (لمواقع التواصل الاجتماعى) على المستوى الشعبى بيقوم بدور رائع، تجاه القضية الفلسطينية، ولكنه يحارب بشدة من إدارة "فيس بوك" لانه جزء من السياسة الأمريكية، ولكنه دور مكشوف ومفضوح.

وعن الغاء تكريم الكاتبة الفلسطينة عدنية شبلي، فى معرض فرانكفورت للكتاب بألمانيا، أوضح انه شىء طبيعى؛ لأنه يرسخ لسياسة المانيا المنحازة بقوة لإسرائيل.

وتابع: "المفروض مقاطعة المعرض وليس العكس أن ننتظر تكريم لكاتبة فلسطينية، نحن لا نقبل هذا التكريم، من الأساس".

واختتم "بيصار": "متفاءل رغم كثرة الشهداء.. متفائل؛ لأن المقاومة الفلسطينية ليس فى غزة وحدها.. في عسقلان ورام الله وكل مكان بالارض المحتلة".