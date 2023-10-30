وزير الإعلام اليمني يدين اقتحام ميليشيا الحوثي منازل المواطنين واختطاف الأطفال

الإثنين 30/أكتوبر/2023 - 03:15 م

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية على اقتحام منازل المواطنين بمديرية (الشعر) بمحافظة إب، وترويع النساء والأطفال.

وأوضح الإرياني - في تصريح صحفي أوردته قناة "اليمن" الفضائية اليوم- أن مليشيا الحوثي اقتحمت منزل مواطن في مديرية (الشعر) وأطلقت الرصاص واعتدت على النساء والأطفال، واختطفت اثنين منهم، وجرفت ملحقات المنزل

وأتلفت أثاثه، مشيرا إلى أن هذه الجريمة النكراء والمشهد المروع الذي لا يمت لأخلاق وقيم وعادات وتقاليد اليمنيين بأي صلة، واحدة من مئات الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بشكل يومي بحق اليمنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، والتي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء من النساء والأطفال، في ظل صمت دولي مستغرب وغير مفهوم.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بإدانة هذه الجريمة النكراء، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين طيلة تسعه أعوام من عمر الانقلاب، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

