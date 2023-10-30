خبير يوضح سيناريوهات اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل

الإثنين 30/أكتوبر/2023 - 03:18 م

قال الدكتور محمد الشوربجى الخبير المصرفى، إن بنوك العالم المركزية أطلقت العنان لسلسلة من الزيادات لأسعار الفائدة محاولة منها لجمح التضخم فقد رفع صناع السياسات أسعار الفائدة بحوالى 400 نقطة أساس فى المتوسط فى الاقتصادات المتقدمة منذ اواخر 2021، وتستوعب معظم الاقتصادات هذا التشديد النقدي العنيف ولكن معدلات التضخم الاساسى لا تزال مرتفعة فى عدد منها وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض أنحاء أوروبا، ويبدو أن البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة فى وضع يسمح لها بمواصلة رفع الأسعار حتى نهاية عام 2023 والتوقف مؤقتاً لمدة 6أشهر تقريباً ، ثم البدء فى خفض اسعار الفائدة .



وأضاف الشوربجى، أنه استناداً غلى توقعات أسعار الفائدة الأمريكية للسنوات الخمس المقبلة فمن المتوقع أن يمثل الارتفاع الأخير بمقدار 25 نقطة اساس وبعد فترة ستة أشهر من الاستقرار من المتوقع إجراء تخفيض لاحق بمقدار 50 نقطة أساس فى الربع الأول من عام 2024 مع وصول سعر الفائدة على أموال الاحتياطى الفيدرالى إلى 3% بحلول نهاية عام 2024.

أما بشأن الإجابة عن سؤال متى تنخفض أسعار الفائدة فى دول العالم فسوف نتناولها وفقا وما يلى:

وأشار إلي أن الولايات المتحدة من المتوقع أن يوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مؤقتاً عند نسبة الـ 5.5٪ ويخفض أسعار الفائدة اعتباراً من الربع الأول من عام 2024، أما منطقة اليورو فإنه من المتوقع أن يوقف البنك المركزي الأوروبي مؤقتاً رفع أسعار الفائدة عند نسبة الـ 4.50٪ ويخفض أسعار الفائدة اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024.

وأضاف أن المملكة المتحدة من المتوقع أن يوقف بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة مؤقتاً عند نسبة الـ5.5٪ ويخفض أسعار الفائدة اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024، وفي كندا من المتوقع أن يوقف بنك كندا رفع أسعار الفائدة مؤقتاً عند نسبة الـ 5.0٪ ويخفض أسعار الفائدة اعتباراً من الربع الأول من عام 2024.

وتابع أنه من المتوقع أن يوقف البنك المركزي الأسترالي رفع أسعار الفائدة مؤقتاً عند نسبة الـ4.35٪ ويخفض أسعار الفائدة اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يوقف البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة مؤقتاً عند نسبة الـ 32.50٪ ويخفض أسعار الفائدة اعتباراً من الربع الرابع من عام 2024.

أما بشأن الدول العربية وخاصة بلد الإمارات العربية المتحدة – فمعظم البنوك المركزية فى دول مجلس التعاون الخليجى تحركات أسعار الفائدة التي يتبعها بنك الاحتياطى الفيدرالى بسبب ربط عملاتها بالدولار الامريكى ( مع استثناء الكويت الوحيد فى الكتلة الاقتصادية المكونة من ستة أعضاء حيث يرتبط دينارها بسلة العملات ) ومع ذلك فإننا نتوقع ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة تبعاً رفع سعر الفائدة لدى الفيدرالي الأمريكي