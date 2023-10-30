المؤتمر: اتصال بايدن بالرئيس السيسي يعكس دور مصر المهم في حل النزاعات الإقليمية

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن اتصال الرئيس جو بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث القضية الفلسطينية يعكس الإدراك المشترك بأهمية دور مصر الفعال في التوسط والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في القضية الفلسطينية و يعكس إدراك الولايات المتحدة للدور المهم الذي تلعبه مصر في حل النزاعات الإقليمية والمساهمة في السلام، مشيرا إلى أن التواصل الثنائي بينهما في هذه القضية الحساسة خطوة هامة لتعزيز التفاهم وتبادل الآراء والمواقف، وللعمل سويًا من أجل إيجاد حلول مستدامة للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: مصر تاريخياً تحظى بمكانة بارزة في الشأن العربي والإقليمي وتعد من الدول الرائدة في الشرق الأوسط و لعبت مصر دورًا حاسمًا طوال العقود الماضية في التوسط والوساطة بين الفلسطينيين وإسرائيل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار فرحات إلي أن الدور الفعال لمصر يتمثل في قيامها بتوفير الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني، وتوفير الوسائل لتحقيق تسوية عادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعلى المستوى الدولي، تعمل مصر على نشر التفاهم والوعي بقضية فلسطين وضرورة تحقيق السلام الشامل في المنطقة علاوة على ذلك، تدعم مصر جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام في الشرق الأوسط وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للشعب الفلسطيني.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: الوضع المأساوي الراهن في غزة يحتم أن تتحرك الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة داعيا إلي تكاتف الجهود الدولية في هذه المرحلة لإزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي وضرورة وجود تحرك دولي جاد ومنسق لإنفاذ هدنة إنسانية فورية، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من ويلات هذا التصعيد تحت مبررات مغلوطة بمسميات حق الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب .