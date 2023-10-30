ads
الإثنين 30 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الري يلتقى المبعوث الهولندي على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ،اليوم الأثنين، ميكي فان جينكن المبعوث الهولندي الخاص للمياه،وذلك على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه .

واستعرض الدكتور سويلم النتائج والتوصيات التى صدرت بالامس عن اجتماع المجلس الإستشارى المصرى الهولندي الذى عقد بالأمس ضمن فعاليات الاسبوع .

كما تم استعراض الزيارة الميدانية التى تم تنظيمها بالأمس للوفد الهولندي لزيارة "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" المعتمد على تقنيات صديقة للبيئة ، حيث تم مناقشة مقترحات تنفيذ منظومة للإنذار المبكر للظواهر المناخية بالساحل الشمالي .

كما تم استعراض أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين مثل مشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR) .

ومناقشة مقترحات الدراسات الخاصة بالاتزان البيئى فى البحيرات الشمالية ، والتغذية بالرمال في ٩ مواقع ساحلية بالدلتا لمواجهة تأثيرات تغير المناخ .

وأشاد الدكتور سويلم بتاريخ التعاون الطويل بين مصر وهولندا والذي يعود تاريخه إلى السبعينيات من القرن الماضى ، والتنسيق المستمر بين البلدين فى العديد من المبادرات والمحافل الدولية ، كما أشاد سيادته بنجاح مصر وهولندا خلال مؤتمر COP27 فى وضع المياه على رأس أجندة المناخ العالمية ، مبديا حرص مصر على إستمرار هذا التنسيق خلال فعاليات مؤتمر COP28 .

كما توجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الهولندى للمشاركة في الجلسة رفيعة المستوى التى تنظمها مصر واليابان على هامش مؤتمر الاسبوع لعرض نتائج الحوار التفاعلى حول المياه والمناخ  .

أسبوع القاهرة السادس للمياه وزير الري المبعوث الهولندي الخاص للمياه المجلس الإستشارى المصرى الهولندي مصر وهولندا