نائب الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة ليس لديها نية لإرسال قوات مقاتلة إلى إسرائيل أو غزة

أكدت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس اليوم /الاثنين/ أن الولايات المتحدة ليس لديها أية نية على الإطلاق لإرسال قوات مقاتلة إلى إسرائيل أو قطاع غزة.

وقالت هاريس، في مقابلة نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الالكتروني: «ليس لدينا أية نية على الإطلاق، وليس لدينا أي خطط لإرسال قوات مقاتلة إلى إسرائيل أو غزة هذه الفترة».

وجددت التأكيد على موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها لكن الفلسطينيين يستحقون تدابير متساوية للسلامة والأمن، قائلة "لابد من التمييز بين الفلسطينيين وحركة حماس التي نفذت الهجوم وتصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية".

وأضافت: " لدى إسرائيل، دون أي شك، الحق في الدفاع عن نفسها ومع ذلك، من المهم جدًا ألا يكون هناك أي خلط بين حماس والفلسطينيين، يستحق الفلسطينيون تدابير متساوية من حيث السلامة والأمن وتقرير المصير والكرامة".

وتابعت هاريس: "لقد كنا واضحين للغاية بشأن ضرورة الالتزام بقواعد الحرب وتدفق المساعدات الإنسانية"، نافية التلميح بأن التطورات في الشرق الأوسط من شأنها أن تضع أوكرانيا في مؤخرة اهتمامات واشنطن، قائلة:"نحن ملتزمون تجاه أوكرانيا كما كنا دائما، بالسماح بتقديم مساعدات إضافية للدفاع عن نفسها ضد العمليات العسكرية الروسية".

