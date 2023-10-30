رئيس وزراء فلسطين: نطالب بفتح ممرات إنسانية لإدخال الغذاء والوقود لغزة

طالب محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، بسرعة فتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود، مشددًا على وقف التهجير القسري داخل قطاع غزة، وذلك بحسبما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين.

وأضاف "أشتية" في كلمته باجتماع الحكومة في رام الله، اليوم الإثنين، أن قتل الاحتلال لآلاف الأطفال وهم نائمون بين أحضان أمهاتهم وآبائهم وبين أجدادهم وجداتهم، يعكس المدى المفجع الذي بلغته تلك الحرب المجرمة، التي يجب أن تتوقف فورًا، بالتوازي مع فتح ممرات آمنة لتمكين مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء والوقود من الدخول لإغاثة أهلنا في القطاع المحاصر بالنار والدخان، وسط انقطاع الكهرباء والماء.

وأشار إلى أن أكثر من نصف الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة من الأطفال والنساء، وهم يرتعدون خوفًا وجوعًا في منازلهم، بينما تتربص الطائرات وقذائف الدبابات بمن نجو حتى الآن بانتظار اللحظة التي تنقض عليهم لتخطفهم من بين أيدي آبائهم وأمهاتهم، وتردم البيوت فوق رؤوسهم وتحولها إلى مقابر جماعية، وأن 100 عائلة أبيدت حتى الآن، بينما ما زال المئات إن لم يكن الآلاف محاصرين تحت الركام.

وتابع :«تُجرى العمليات دون تخدير وخارج غرف الإنعاش وفي ساحات المستشفيات التي فاضت بالجرحى والشهداء، ويسكن النازحون في بيوت المنكوبين ويتقاسم المنكوبون الموت وهم في بيوتهم، وفي أثناء نزوحهم وخلال وقوفهم في طوابير الحصول على شربة ماء أو رغيف خبز، أو داخل المستشفيات قصفًا بالطائرات أو موتًا بانقطاع الدواء».