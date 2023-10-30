بالفيديو.. الهلال الأحمر بسيناء: استقبلنا 57 طائرة تحمل المساعدات من الدول العربية لفلسطين

أكد الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بسيناء، أنه على مدار الساعة، ومنذ اللحظة الأولى للأحداث في غزة، هناك تعاون بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، مشيرًا إلى أن أهالينا في فلسطين يعانون من جراء العدوان على غزة، والهلال الأحمر الفلسطيني يرسل كافة الاحتياجات التي يريدونها للعمل على توفيرها لهم.

وأضاف "زايد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "استقبلنا 57 طائرة مساعدات من مختلف الدول العربية والصديقة لدعم قطاع غزة، خاصة من الأردن وفرنسا، والتي احتوت على المواد الغذائية والطبية.

وتابع: "نطالب بتطبيق معايير القانون الدولي والإنساني، وفتح معبر رفح على مصراعيه للتمكن من دخول كافة المساعدات التي يحتاجها أهالينا في قطاع غزة".

وأوضح، أن كل ما تم إرساله لا يزيد عن نقطة في محيط ما يحتاجه قطاع غزة، مطالبا بزيادة حجم المساعدات التي تدخل لقطاع غزة، مؤكدًا أن عدد ساعات عمل شباب الهلال الأحمر منذ بداية أحداث غزة وصلت إلى 70 ألف ساعة حتى اليوم.