وزير الطيران المدني يبحث مع سفير سيراليون بالقاهرة أوجه التعاون المشترك

التقي الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، صادق سيلا سفير دولة سيراليون والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث أوجه التعاون المشترك في مختلف أنشطة الطيران المدني.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الطيران المدنى بالسفير السيراليوني مؤكدًا أهمية تنمية علاقات التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف أنشطة النقل الجوى، والتي تأتي فى ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تعميق أواصر التعاون مع جميع دول القارة الأفريقية؛ بما يعزز الدور الريادي والإقليمي الذي تقوم به مصر داخل القارة السمراء والذي يهدف إلى فتح مزيد من جسور التقارب ويحقق محاور التنمية لجميع الأشقاء الأفارقة، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني تضع في مقدمة أولوياتها دعم وتوسيع آفاق التعاون في مجال التدريب ونقل الخبرات المصرية وتقديم كافة سبل الدعم فى مجال صناعة النقل الجوي بما يحقق الاندماج القاري لجميع الدول الإفريقية.

وخلال اللقاء، بحثا الجانبان أوجه التنسيق والتعاون الفعال في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي جاء من بينها مناقشة إمكانية تحديث بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتسيير رحلات جوية ورحلات شحن جوي بين مصر وسيراليون، بالإضافة إلى دراسة تفعيل اتفاقية ثنائية في مجال التدريب مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بهدف تدريب الأشقاء الأفارقة على أحدث النظم والبرامج التدريبية المتطورة في مختلف تخصصات الطيران المدني.

ومن جانبه أكد سفير دولة سيراليون، أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في ضوء حرص بلاده على إيجاد تنسيق دائم مع مصر في العديد من المجالات من بينها مجال الطيران المدني، مشيرًا إلى قوة العلاقات التاريخية والثقافية المتميزة التي تربط البلدين، مثمنًا الجهود والمساعي الداعمة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل تنمية العلاقات الدولية خاصة مع الدول الافريقية، مشيدًا بالطفرة التنموية وغير المسبوقة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة لاسيما الجهود الفعالة والتنموية التي يحققها قطاع الطيران المدني في مختلف المجالات والتي ستسهم بدورها في جذب مزيد من التعاون والاستثمارات الواعدة لصالح البلدين.