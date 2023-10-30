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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 120 طن مخلفات بمدينة بلطيم

رفع القمامة بمدينة
رفع القمامة بمدينة بلطيم كفر الشيخ
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تابع ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في حملات النظافة ورفع المخلفات وإزالة التعديات والاشغالات بمناطق المدينة ومن بينها شوارع، التحرير وبورسعيد وجمال عبدالناصر، ومناطق المساكن الشرقية والغربية ووسط البلد، والأرض الخضراء، والدائرى البحرى، ومنطقة الهضبة ، ومنطقة المقابر ، ومحيط المدارس ،ومنطقة مستشفي بلطيم النموذجي، ودور العبادة، والمصالح الحكومية، والخدمية، وكذا كورنيش والطريق رافد الدولي مدينة بلطيم، وري وقص وتقليم الأشجار، بمشاركة ٣٤ عامل ومشرف، و٣ لوادر، ٤ سيارات قلاب، وسيارة المكبس ،الجرارات، وسيارة ( نقل ثقيل) لنقل القمامة والمخلفات الحاويات، من المقلب الوسيط الى المقلب العمومي، وذلك تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

كلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات من نهر الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.

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إزالة التعديات والإشغالات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين محافظ كفرالشيخ كفرالشيخ