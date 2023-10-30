ads
الإثنين 30 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء التدريب ببرنامج مبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية بأسوان

بدء التدريب ببرنامج
بدء التدريب ببرنامج مبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية بأسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أوضح فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان، أنه تم البدء فى التدريب ببرنامج مبادئ الكهرباء والطاقة الشمسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى، وهو الذى يأتى ضمن خطة عمل مشتركة بين وزارة العمل وبرنامج الغذاء العالمى .

جاء ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك" للإهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ، ووفقاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ولفت إلي أنه يتم تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المشتركة بمركز تدريب مهني المحمودية، ومنها برنامج الطاقة الشمسية حيث يستغرق البرنامج 25 يوم، ويشمل التدريب على المهارات الحياتية، ثم يليه الشق الفني وهو السولار باور وذلك بهدف تخريج مساعد فنى تركيب وصيانة الألواح الشمسية .

فيما وجه المتدربين الشكر والتقدير للقيادة السياسية على حرصها الدائم والدؤوب للارتقاء بمستوى الشباب، مقدمين شكرهم أيضاً للوزير حسن شحاته، والمحافظ أشرف عطية على إتاحة مثل هذه التدريبات فى مراكز تدريبية مميزة تنافس أفضل المراكز الأخرى .

IMG-20231030-WA0020
IMG-20231030-WA0020
IMG-20231030-WA0019
IMG-20231030-WA0019
IMG-20231030-WA0018
IMG-20231030-WA0018
الطاقة الشمسية الكهرباء والطاقة برنامج الطاقة الشمسية برنامج الغذاء العالمي مهنتك مستقبلك مديرية العمل بأسوان أخبار محافظة أسوان