إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس بدعوى مُحاولة تنفيذ عملية طعن

الإثنين 30/أكتوبر/2023 - 01:33 م

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الإثنين، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدرسة "المطران" في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية في القدس، أن الشاب - الذي لم يتسن معرفة هويته - أصيب بعد أن أطلق أحد عناصر شرطة الاحتلال النار صوبه، بزعم مُحاولته "تنفيذ عملية طعن"، ولم تُعرف طبيعة إصابته بعد.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على المارّة، وأغلقت محيط شارع نابلس الواصل بين البلدة القديمة وحي الشيخ جراح، والشارع الاستيطاني المُسمى رقم "1"، والذي يُعتبر أحد الشوارع الرئيسة في المدينة المُحتلة.