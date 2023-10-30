ads
الإثنين 30 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس بدعوى مُحاولة تنفيذ عملية طعن

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الإثنين، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدرسة "المطران" في مدينة القدس المحتلة. 

وذكرت مصادر فلسطينية في القدس، أن الشاب - الذي لم يتسن معرفة هويته - أصيب بعد أن أطلق أحد عناصر شرطة الاحتلال النار صوبه، بزعم مُحاولته "تنفيذ عملية طعن"، ولم تُعرف طبيعة إصابته بعد.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على المارّة، وأغلقت محيط شارع نابلس الواصل بين البلدة القديمة وحي الشيخ جراح، والشارع الاستيطاني المُسمى رقم "1"، والذي يُعتبر أحد الشوارع الرئيسة في المدينة المُحتلة.

 

القدس مدرسة المطران الاحتلال الإسرائيلي