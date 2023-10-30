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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرة الهجرة تطلق حملة "شارك بصوتك" في الانتخابات الرئاسية

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي
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أطلقت السفيرة سهاجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حملة "شارك بصوتك"، والتي تعنى بتعريف المصريين بالخارج بما يتعلق بالانتخابات الرئاسية 2024.

وفي كلمة مسجلة، حرصت السفيرة سها جندي على توضيح الردود على أبرز الأسئلة الشائعة، والتي وردت من المصريين بالخارج، حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أهمية المحافظة على المكتسبات الدستورية للمصريين بالخارج بالمشاركة في الانتخابات.

وفيما يتعلق بمقار اللجان الانتخابية، أوضحت وزيرة الهجرة أن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات يوضح مقار الانتخاب في كل دولة، سواء سفارة مصر أو القنصلية المصرية في هذه الدولة؛ ليتمكن المواطنون بالخارج من معرفة أماكن الانتخاب. 

 وردا  على العديد من الاستفسارات الواردة من المصريين بالخارج حول مواعيد الانتخاب، أكدت وزيرة الهجرة أن أيام الانتخاب للمصريين بالخارج ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد 1، 2، 3ستكون من  9 صباحا، حتى 9 مساء، بالتوقيت المحلي لكل دولة.

السفيرة سهاجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج شارك بصوتك