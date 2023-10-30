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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الصحة الفلسطينية": تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المُستشفيات مُستمرة

أشرف القدرة
أشرف القدرة
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أكد المُتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم الاثنين، أن المُستشفيات في قطاع غزة تتعرض لتهديدات إسرائيلية بالقصف، مُشيرًا إلى أن عمليات الإخلاء "مُستحيلة" في ظل العدد الكبير للجرحى والمرضى والنازحين.
وقال المتحدث باسم الوزارة - في إفادة صحفية - إن "الاحتلال يواصل تهديداته من خلال استهداف محيط كافة المستشفيات بشكل مركز، وتتوالى التهديدات لنا بشكل مستمر. الطواقم الطبية لا تستطيع التعامل مع مثل هذه التهديدات ولا يمكن لنا أن نقوم بعمليات إخلاء لمئات الجرحى والمرضى في المستشفيات".

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، قد ناشدت الليلة الماضية المجتمع الدولي التدخل وكسر صمته لحماية المستشفيات والطواقم الطبية في قطاع غزة، التي طالها القصف والقتل والتدمير.

وبعد ساعتين من مناشدة الوزيرة، أحاطت طائرات حربية إسرائيلية مستشفيي "الصداقة التركي" و"القدس" في قطاع غزة بحزامين ناريين بعد التهديد بقصفهما.

وأصاب الهلع المرضى والنازحين في المستشفيين.. علما بأن مستشفى الصداقة التركي هو المستشفى الوحيد لمرضى "السرطان" في قطاع غزة.
 

غزة الصحة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي