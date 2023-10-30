نائب يطالب بضرورة الاستقلالية التامة للقومى للطفولة والأمومة

أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، المعروض على الجلسة العامة اليوم، مطالبا من الحكومة التوضيح فيما يتعلق، بإعلانها مؤخرا عن مشروع قانون مماثل وإجراء تعينات فى المجلس الحالى، قائلا،: أتمنى من الحكومة التوضيح حتى لايحدث تضارب فيما يقوم به مجلس النواب من دور فى مناقشة وإقرار ذلك القانون

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة، المقدم من النائب عبد الهادى القصبى والنائبة أمل زكريا.

وقال أبو العلا،: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان أفردت باب كامل لقانون الطفل كما اثارت نقطة الاستقلالية التامة للمجلس، مشيرا إلى الأهمية الدستورية لذلك القانون، وأنه ينظر باعتباره قانونا هاما للطفل والمجتمع، وهو ما يتطلب أن يكون ذلك المجلس فعال فى دوره.

وتابع، أن الدولة قامت بجهود عديدة للحفاظ على حقوق الطفل وأن هناك الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة، التى يجب أن يكون المجلس القومى للأمومة والطفولة راع لها.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على ضرورة ضمان الاستقلالية التامة للمجلس القومى للطفولة والأمومة، لضمان فعاليته بشكل جيد.

