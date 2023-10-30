المشدد لمسجل خطر لاتهامه بقتل سيدة لسرقتها في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد مسجل خطر لاتهامه بقتل سيدة لسرقتها في منطقة السلام 15عاما

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها ملقاة داخل أرض بإحدى المناطق النائية بالسلام وكشفت التحقيقات ملابسات الواقعة

وكشفت التحريات والمعلومات السرية اللازمة أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يحمل كارت إجرامي (مسجل خطر) ، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم استهدافه وأمكن القبض عليه وتحرير المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.