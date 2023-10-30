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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد في بطولة الدوري

الزمالك
الزمالك
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يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره زد مساء الجمعة المقبل، لمواوافق يوم 3 نوفمبر، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وعاد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، للتدريبات، صباح الاثنين القادم، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين، لمدة 48 ساعة عقب مباراة إنبي التي خاضها الفريق اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 في المركز الخامس، بعد التعادل في مباراتين والفوز في مباراتين والخساراة في مباراة.

الزمالك الدوري الممتاز