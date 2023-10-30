محمد عبلة عن أحداث غزة: موقف الغرب مُتخاذِل

أعرب الفنان محمد عبلة عن حزنه الشديد لما يحدث فى قطاع غزة من مذابح دامية، ووصفه بالكارثة الإنسانية بالمعنى الحقيقى.

وقال "عبلة" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" إن احداث غزة لا تمس فلسطين فقط، ولكن تمس الضمير الانسانى، مضيفا انه اختبارًا حقيقيا للضمير الانسانى، وخاصه للغرب الذين يتغنون بحقوق الانسان والسلام والتعاطف فى جميع انحاء العالم.

وعن موقف الدول الغربية من احداث غزة اشار "عبلة" الى ان الغرب ينكفىء تحت رغبة امريكا، لذلك موقفهم متخاذل الى ابعد الحدود، وهم دعاة لحقوق الانسان ومنارة الديمقراطية فى العالم.

واكد ان العرب فى الشرق الاوسط مسلوبى الارادة ، موضحا اننا انتهينا من الاستعمار فى جانب، ولكن ومازلنا تحت وطأته فى جوانب كثيرة.

واستنكر "عبلة" موقف الحكومات العربية، مؤكدا ان لكل دولة ظروفها الخاصة وخصوصا مع دعوات التطبيع، لذلك لا نسطيع ان نعبر عن ارائنا فى كل الدول العربية.

وبسؤاله عن كيفية التعبير عن الاحداث للفنان قال: "انا فى حالة اهتزاز من الموقف، ولا اتمكن من التعبير عن هذة المأساة بالرسم، لانه لا يوجد اى شىء يعبر عن الاحداث المأساوية".

وتابع: " بعمل زى كل الفنانين انى اخزن كل الاحداث وبتطلع فى الوقت المناسب، وبعمل الحاجات البسيطه مثل التبرع بالدم، او انى اعبر عن راى".

واردف: " نحتاج ان توجهنا القيادات كشعوب فى الدول العربية، مضيفا ان مايحدث قدر المنطقة، ولكن فى نفس الوقت الحق ممكن ان ينهزم مره لكن لم ينهزم كل مره".

واختتم: "متفائل.. الزمن فى صالح الفلسطينين، ودولة اسرائيل لا تملك مقومات البقاء حتى تستمر".