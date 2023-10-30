الاتحاد البارالمبي للكرة الطائرة يعلن تأييده السيسي فى جميع قراراته

استقبل الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة ، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة، التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر المقبل على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية، الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ، وذلك فى المقر الجديد للجنة المنظمة باللجنة الأوليمبية ، والذى خصصه المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية للبطولة، وكان فى استقباله أيضا اللواء منصور محمدى درويش نائب رئيس الاتحاد ونائب رئيس اللجنة المنظمة والمتحدث الرسمى للاتحاد والبطولة، والسيد عصام شحاتة عضو مجلس الإدارة والدكتورة هويدا مندى مديرة بطولة العالم ، والسيد أمين عبد المنعم المدير التنفيذى للاتحاد .

وأكد اللواء منصور درويش أن الدكتور حسام عرض على الدكتور مصطفى صادق خدماته ، واضعا إمكانيات اللجنة البارالمبية فى خدمة البطولة ، مشيرا إلى أنه دار حديثا وديا ببنهم ، ساده الحماس الوطني من الجميع ، الذين تسابقوا لخدمة البطولة للظهور بالشكل اللائق والمشرف أمام العالم .

قال الدكتور مصطفى صادق إن اتحاد البارالمبى للكرة الطائرة وكل العاملين باللجان المختلفة لبطولة العالم واللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية يؤيدون فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أى قرار يتخذه يحفظ به الأمن القومى المصرى ، معلنا عن تأييده الكامل والمطلق لفخامة الرئيس السيسى فى أى قرار يتخذه للحفاظ على الأمن القومى المصرى والقضية الفلسطنية.

موجها الشكر لفخامة الرئيس لدعمه الكامل للرياضيين فى مختلف الألعاب الرياضية بصفة عامة والاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة بصفة خاصة ، الأمر الذى سوف أتى وسيأتى بثماره فى المنافسة على إعتلاء أبطالنا وبطلاتنا منصات التتويج فى بطولة العالم ، مشددا على أن فخامة الرئيس السيسى منذ أول يوم من بداية حملته الإنتخابية عام 2014 ، إعتبر الرياضة أمنا قوميا ، بزيادة دعم الأبطال ماليا ومعنويا وتكريمهم بالشكل الذى يليق بهم ، ومنحهم الأوسمة والنياشين ، والمكافآت المالية الخاصة بهم ، مع التطوير الشامل للبنية التحتية الرياضية وزيادة المنشأت التى تكفل إفراز مزيدا من الأبطال لديهم القدرة على المنافسة فى مختلف البطولات الدولية والعالمية والأوليمبية.

وأعلن الدكتور مصطفى صادق عن ثقته الكاملة فى قدرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعبور ببلدنا إلى بر الأمان ومواصلة بناء الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها منذ اليوم الأول من إنتخاب سيادته رئيسا للجمهورية ، مؤكد أن الشعب المصرى يلتف حوله فى تلك الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة .

أشار الدكتور مصطفى صادق أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يتابع بصفة يومية كل صغيرة وكبيرة مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم ، حيث أثنى الوزير على القدرات المصرية والكوادر الرياضية المختلفة فى تنظيم بطولة رائعة تنال إعجاب العالم ، موضحا أن مصر قادرة على استضافة أكبر وأقوى البطولات العالمية وفى أى وقت ، لأن مصر بلد الأمن والأمان وستظل كذلك للابد .

من جانبه قال الدكتور حسام مصطفى إن اللجنة البارالمبية المصرية تدعم الاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة فى كل ما تتطلبه البطولة

لظهور مصر بالمظهر الذى يليق بإسمها ، ولرفع راية الرياضية المصرية خفاقة فى المحافل الدولى فى ظل الدعم اللامحدود من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، الذى يبذل جهودا غير عاديا ، فضلا عن أنه يسابق الزمن لبناء الجمهورية الجديدة بكل ما تحمله الكلمة من إمكانيات ومنشأت وبنية معمارية تعيش لأجيال وأجيال ، وتحقق النهضة الاقتصادية لأبناء الشعب ، الذى يقف بكل قوة خلف القيادة السياسية فى كل ما تتخذه من قرارات تصب فى صالح الدولة المصرية .