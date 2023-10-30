افتتاح معرض كاريكاتير "غزة فى قلوبنا" بجمعية محبى الفنون تضامنا مع فلسطين (صور)

استضافت جمعية محبي الفنون الجميلة، برئاسة الدكتور أحمد نوار، معرض “غزة فى قلوبنا”، بمقر الجمعية بجاردن سيتى، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، وذلك بحضور أحمد عوض مسئول الدبلوماسية الرقمية وممثل السفارة الفلسطينية بالقاهرة ،وقومسير المعرض الفنان فوزى مرسي .

يأتي المعرض تضامنا مع أهالي قطاع غزة ودعم القضية الفلسطينية، يشارك فى المعرض ٥٠ فنانا من فناني الكاريكاتير من مختلف دول العالم، ويستمر المعرض حتى ١٦ نوفمبر المقبل.

ومن الفنانين المشاركين بالمعرض: إبراهيم البريدي، أحمد جعيصه، أحمد سمير فريد، أحمد علوي، أحمد قاعود، أحمد مصطفى، أسامة أبو صبا، أسامة نزال – فلسطين، أمجد رسمي - الأردن، آمنة سعد، أمين الحبارة – السعودية، إيمان السيد، تامر يوسف، جمعة فرحات، جورج بهجوري، حسن فاروق، خالد صلاح، خضر حسن، دسوقي بغدادي، رغداء جواد حجازي، رشيد الرحموني – تونس، سمير عبد الغني، شريف عليش، شيماء الشافعي، صفاء عوده – فلسطين، عبد العزيز تاج، علي خليل – البحرين، عماد جمعة، عمر صديق، عمرو سليم، غادة مصطفى، فاروق موسى، فوزي مرسي، كمال جبر، محمد الصباغ، محمد صبري، محمد عبد اللطيف، مخلوف، مصطفى الشيخ، مصطفى حسين، معتز عزام، ناصر جعفري – الأردن، نورا مكرم، هاني طلبه، هاني عبد الجواد، هدير يحيى، هيكا الشيخ.

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