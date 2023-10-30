بالفيديو.. مستشار الرئيس الفلسطيني: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة أولوية يطالب بها العالم

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن ما يهمنا حاليًا هو التركيز على نقطة واحدة وهي تحتل الأولوية لدينا وهو وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل، فهي أولوية يطالب بها العالم، بجانب فتح كل الممرات الآمنة لإيصال الاحتياجات الإنسانية إلى المحاصرين والمنكوبين في غزة.

وأضاف "الهباش"، في مداخلة هاتفية لفضائية " القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: "أن كل يوم يمر تتفاقم الكارثة أكثر وكلما يشتد العدوان تتزايد المأساة الإنسانية، فشعبنا في قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة وقصف مدفعي بطائرات الاحتلال الإسرائيلي، ولا بد من إعادة التركيز على أسباب الصراع التي أهمها عدم حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا".

وتابع، أنه لا يوجد أي ضغط سياسي على إسـرائيل التي تواصل عدوانها على قطاع غزة تحت حماية الولايات المتحدة، أمريكا تمنح إسـرائيل الضوء الأخضر لإكمال حربها العدوانية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، مشددًا على أن القانون الدولي يلزم المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.