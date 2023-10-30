بالفيديو.. مشاهد من عمليات القصف المكثف على حدود غزة

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، مقطع فيديو، اليوم الاثنين، لمشاهد من عمليات القصف المكثف على حدود غزة.

ويظهر الفيديو، موجة قصف إسرائيلية جديدة يسبقها ما يشبه قنابل ضوئية كانت تستخدم بكثافة في ساعات الليل ويتم استخدامها حاليًا في النهار، بجانب تحليق الطائرات المقاتلة فوق سماء القطاع حتى هذه اللحظة.

فيما أفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت جنين بأعداد كبيرة من عدة محاور، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مُسيرة فوق المدينة.

كما نشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا.