سقوط مسجلى خطر بحوزتها 12 كيلو حشيش واستروكس وبندقية آلية فى المعادى والشروق

سقط في قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة مسجلى خطر بحوزتها 12 كيلو حشيش واستروكس وبندقية آلية فى المعادى والشروق.

البداية عندما تم ضبط ( شخص ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزته (بندقية آلية – 2 خزينة – كمية من الطلقات النارية - كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الفودو – سلاح أبيض "مطواة" – 2 ميزان حساس) .

كما تم ضبط (شخص ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام) .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع تم إتخاذ الإجراءات القانونية.