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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط مسجلى خطر بحوزتها 12 كيلو حشيش واستروكس وبندقية آلية فى المعادى والشروق

أحد المتهمين
أحد المتهمين
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سقط في قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة مسجلى خطر بحوزتها 12 كيلو حشيش واستروكس وبندقية آلية فى المعادى والشروق. 
البداية عندما تم ضبط ( شخص ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى وبحوزته (بندقية آلية – 2 خزينة – كمية من الطلقات النارية - كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الفودو – سلاح أبيض "مطواة" – 2 ميزان حساس) .
كما تم ضبط (شخص ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام) .
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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لا يتوفر وصف.

 

 

 

سقوط مسجلى خطر 12 كيلو حشيش واستروكس بندقية آلية فى المعادى والشروق