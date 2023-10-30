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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 8 سودانيين اثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء في عين شمس

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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ألقت الاجهزة الامنية بالقاهرة القبض على 8 سودانيين بعد مشاجرة طاحنة بينهم بالاسلحة البيضاء فى عين شمس .

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا  من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم .

و بالإنتقال وسؤال (والدة المصاب"تحمل جنسية إحدى الدول) إتهمت بعض الأشخاص بالتعدى على نجلها بإستخدام عصا خشبية".

و بالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول )المصاب وثلاثة أشخاص") ، طرف ثانى (5 أشخاص "من بينهم إثنين مصابين بجروح متفرقة) جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول ومقيم بدائرة القسم  و تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر وذلك بسبب خلافات سابقة فيما بينهم ، ونتج عن ذلك الإصابات المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم 
(3 سلاح أبيض – عصا خشبية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على 8 سودانيين مشاجرة طاحنة الأسلحة البيضاء عين شمس