القبض على 8 سودانيين اثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء في عين شمس

ألقت الاجهزة الامنية بالقاهرة القبض على 8 سودانيين بعد مشاجرة طاحنة بينهم بالاسلحة البيضاء فى عين شمس .

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم .

و بالإنتقال وسؤال (والدة المصاب"تحمل جنسية إحدى الدول) إتهمت بعض الأشخاص بالتعدى على نجلها بإستخدام عصا خشبية".

و بالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول )المصاب وثلاثة أشخاص") ، طرف ثانى (5 أشخاص "من بينهم إثنين مصابين بجروح متفرقة) جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول ومقيم بدائرة القسم و تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر وذلك بسبب خلافات سابقة فيما بينهم ، ونتج عن ذلك الإصابات المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم

(3 سلاح أبيض – عصا خشبية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.