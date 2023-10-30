تفاصيل مقتل عامل على يد رجل وابنه فى المرج

كشفت أجهزة الامن بالقاهرة ملابسات مقتل عامل على يد رجل وابنه فى المرج .

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل ، مقيم دائرة القسم) توفى متاثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم ، إثر إدعاء مشاجرة .

وبالفحص تبين قيام (عامل بمحل للحدائد والبويات ، مقيم بدائرة القسم) مصاب بسحجات وجروح متفرقة بالجسم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" وذلك بتحريض من (صاحب محل الحدائد والبويات) نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته بسبب وجود خلافات بينهما .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما وبحوزتهما السلاح المستخدم وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.