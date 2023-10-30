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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتشال جثة غريق من نهر النيل بمصر القديمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انتشلت أجهزة الأمن بالقاهرة جثة غريق من مياه نهر النيل بدائرة قسم مصر القديمة 
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عمليات النجدة ،يفيد بوجود غريق من نهر النيل بدائرة قسم مصر القديمة ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وجري نقلها إلي المستشفي ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

انتشال جثة غريق داخل نهر النيل مصر القديمة