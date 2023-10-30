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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سيارة مسرعة تنهى حياة شخص فى البساتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلي الطريق بمنطقة البساتين
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين فى البساتين انتقلت سيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

سيارة مسرعة تنهى حياة شخص البساتين